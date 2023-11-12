Помощник Митты отреагировал на слухи о пневмонии у режиссера Помощник Митты заявил, что впервые слышит о пневмонии у режиссера

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Александр Митта

Помощник режиссера Александра Митты Геннадий Иванов заявил в беседе с NEWS.ru, что впервые слышит информацию о пневмонии у кинематографиста. Спикер отметил, что виделся с Миттой несколько недель назад, у того все было хорошо, и он вел себя бодро.

У него одно заболевание — старость, ему все-таки 90 лет. Две-три недели назад я лично его навещал, он вполне нормально себя чувствовал для человека его возраста. Про пневмонию слышу в первый раз от вас, — пояснил Иванов.

Информацию о проблемах со здоровьем у Митты ранее опубликовал Telegram-канал Mash. По его данным, советскому режиссеру пришлось вызвать на дом скорую помощь. Врачи диагностировали у кинодеятеля пневмонию. Сообщалось, что режиссер болеет уже второй день, у него высокая температура и затрудненное дыхание. Медики оказали Митте первую помощь и рекомендовали ему поехать в больницу, однако тот от госпитализации отказался.

Летом у режиссера уже возникали проблемы со здоровьем. В начале июля медики обнаружили у кинематографиста признаки атеросклероза, а также выявили гидроцефалию, при которой в желудочках головного мозга может скапливаться жидкость. Кинодеятель пробыл в больнице несколько дней, позже его выписали. Кроме того, в марте этого года Митта переболел коронавирусом.