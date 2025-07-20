Помидоры с базиликом и чесноком — как в лучших тратториях

Помидоры с базиликом и чесноком — как в лучших тратториях

Вяленые помидоры в оливковом масле с чесноком и пряностями — это изысканная средиземноморская закуска, которую легко приготовить дома. Они идеально дополняют пасту, брускетту, мясные и сырные тарелки, раскрывая насыщенный вкус лета в каждой банке.

Для заготовки берутся мясистые помидоры-сливки, разрезаются пополам, удаляется сердцевина. Овощи подсаливаются и выкладываются на противень срезом вверх. Вяленые помидоры сушатся в духовке при низкой температуре около 5–6 часов, пока не испарится лишняя влага и останется концентрированный вкус.

Остывшие помидоры укладываются слоями в стерилизованные банки, пересыпаются сушеным базиликом, орегано и слайсами чеснока. Заливаются ароматным оливковым маслом до полного покрытия. Такая заготовка хранится в холодильнике и сохраняет насыщенный вкус надолго.

Вяленые помидоры с чесноком и пряностями — не просто закуска, а настоящая гастрономическая находка. Они придают блюдам утонченный вкус и визуальную выразительность, напоминая о южном солнце и пряных травах.