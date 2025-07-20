Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 22:19

Помидоры с базиликом и чесноком — как в лучших тратториях

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вяленые помидоры в оливковом масле с чесноком и пряностями — это изысканная средиземноморская закуска, которую легко приготовить дома. Они идеально дополняют пасту, брускетту, мясные и сырные тарелки, раскрывая насыщенный вкус лета в каждой банке.

Для заготовки берутся мясистые помидоры-сливки, разрезаются пополам, удаляется сердцевина. Овощи подсаливаются и выкладываются на противень срезом вверх. Вяленые помидоры сушатся в духовке при низкой температуре около 5–6 часов, пока не испарится лишняя влага и останется концентрированный вкус.

Остывшие помидоры укладываются слоями в стерилизованные банки, пересыпаются сушеным базиликом, орегано и слайсами чеснока. Заливаются ароматным оливковым маслом до полного покрытия. Такая заготовка хранится в холодильнике и сохраняет насыщенный вкус надолго.

Вяленые помидоры с чесноком и пряностями — не просто закуска, а настоящая гастрономическая находка. Они придают блюдам утонченный вкус и визуальную выразительность, напоминая о южном солнце и пряных травах.

помидоры
томаты
домашние заготовки
рецепт
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В московском аэропорту вновь ввели ограничения
Пятимесячный ребенок погиб в аварии с мопедом под Ярославлем
В Кабуле арестовали десятки женщин за нарушение дресс-кода
Громкие взрывы раздались на украинской территории
В Госдуме оценили работу мессенджера MAX по сравнению с WhatsApp
«Мастер на все руки»: Рубио уличили в серьезном влиянии на Трампа
Автомобиль с гонщиком внутри загорелся во время GT World Europe
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Пушилин назвал две горячие точки в боях с ВСУ
В ДНР в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель
Мариную с перцем — эти помидоры идут на ура к шашлыку
Помидоры с базиликом и чесноком — как в лучших тратториях
В Афганистане задержан известный российский этнограф
Совфед осенью пересмотрит правила аренды лесов
В Германии возмутились денежным подарком Мерца для Украины
«Биби ведет себя как безумец!»: Нетаньяху разозлил США своей политикой
Киев обвинили в «показухе» с судом над офицерами ВСУ
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на одном из направлений СВО
Экс-участник The Hatters погиб в жутком ДТП под Петербургом
Полиция Болгарии нашла рекордную партию наркотиков в дипломатическом авто
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.