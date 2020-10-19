Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook и Instagram

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram пожаловались на сбои в работе популярных сервисов в ряде стран. В основном с проблемами столкнулись жители США.
О неполадках стало известно из данных сайта Downdetector, который
Сообщается, что большинство жалоб на Facebook связано с невозможностью войти в социальную сеть. Кроме того, многие испытывают проблемы с авторизацией. А у тех, кому всё же удаётся зайти на свою страницу, не получается обновить или просмотреть новостную ленту.
Лента новостей стала главной причиной жалоб на неполадки в Instagram. Также многие столкнулись со сбоями при авторизации.
Ранее стало известно, что пользователи русскоязычного сегмента Интернета получают в соцсетях и мессенджерах фейковые рассылки с новостями и информацией о коронавирусной инфекции. Как писал NEWS.ru, волонтёры обнаружили 801 случай распространения недостоверной информации с 9 по 17 октября.