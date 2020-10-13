Бонус для выживания: эксперты рассказали о пользе объятий для здоровья

Из-за пандемии большинству людей пришлось изменить свой привычный уклад жизни и даже отказаться от некоторых «маленьких радостей». К ним относятся в том числе и объятия. Эксперты рассказали, что эта, казалось бы, банальность очень важна для психологического здоровья россиян. О том, почему нам нравится обниматься, как делать это правильно и что происходит с теми, кто этого лишён, — в материале NEWS.ru.

Объятия — ключ к выживанию

Каждому из нас периодически хочется, чтобы его кто-то обнял и ласково погладил по спине. А когда это наконец происходит, мы испытываем прилив радости и бодрости. Оказывается, подобные желания и реакции — это не блажь и что-то выдуманное, а естественная реакция организма. Как рассказал нейробиолог Антон Варламов, это всё работа нашей С-тактильной системы.

У человека в ходе эволюции, как и у всех социальных млекопитающих, сформировалась отдельная, специализированная сенсорная система тактильного восприятия. Причём она нужна только для того, чтобы людям было приятно, когда их гладят и обнимают другие. С-тактильная система образовалась именно для того, чтобы подкреплять позитивное отношение людей друг к другу. С эволюционной точки зрения это хороший бонус для выживания вида. Антон Варламов нейробиолог и заведующий лабораторией когнитивных и лингвистических исследований в Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина нейробиолог и заведующий лабораторией когнитивных и лингвистических исследований в Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина

Эксперт дополнил, что в момент объятий в организме вырабатывается окситоцин — гормон, отвечающий за привязанность, альтруизм и социальное взаимодействие. Но подобная позитивная реакция происходит только в том случае, если человеку действительно нравятся обнимашки.

Проблемы недообнятых

Помимо этого, для эмоционального здоровья полезны медленные и нежные поглаживания, похожие на материнское проявление ласки. Британские учёные даже обозначили оптимальную скорость, с которой нужно гладить человека, чтобы ему стало хорошо, — от 3 до 7 сантиметров в секунду. Так что стоит запастись желанием, терпением и секундомером. В противном случае могут даже возникнуть проблемы со здоровьем.

Мне кажется, что недостаток физического и эмоционального тепла в семье может быть одной из причин тревожных расстройств в детском возрасте и даже привести к нарушениям пищевого поведения у детей. Мы как-то проводили исследование с девочками, страдающими анорексией. Оказалось, что некоторые из них больше, чем здоровые дети, нуждались в объятиях, — добавил Варламов.

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С мнением нейробиолога согласился и другой эксперт — психиатр Владимир Крупин. Он пояснил NEWS.ru, что объятия способны не только успокоить, но и дают нам ощущение безопасности и принятия. В них мы не чувствуем себя одинокими и недолюбленными.

В силу холодного отношения с матерью в отдельных случаях у человека могут даже появиться параноидальные мысли, что так распространяются микробы и ему это на самом деле не нужно (хоть это не так). Это не психическое расстройство, но для такого человека тактильный контакт может стать болезненным. Также он будет чувствовать, что в момент объятий нарушаются его личные границы. Отсюда не исключены проблемы с социализацией. Да и плюс ко всему в объятиях трудно быть одиноким. Так что, безусловно, они нужны людям. Владимир Крупин психиатр, психолог психиатр, психолог

Полезные практики

Даже осознавая свои проблемы, не каждый способен на то, чтобы открыто о них говорить. А жить полной и яркой жизнью, как ни крути, хочется всем. В таком случае люди ходят на телесную терапию. Она может проходить по-разному. Одним потребуется целый сеанс, где их будут просто долго обнимать. Другим подойдёт целый комплекс упражнений.

Как рассказал NEWS.ru телесный коуч Андрей Анучин, очень важно, со сколькими людьми мы можем общаться и взаимодействовать без границ. Это в том числе определяет уровень комфорта нашей жизни. Поэтому если есть проблемы, связанные с телесными контактами, их обязательно нужно прорабатывать.

Если объятий в жизни нет, возникает сенсорная депривация (полное или частичное, кратковременное или длительное лишение стимуляции органов чувств. — NEWS.ru). То есть они повышают настроение, удовольствие от жизни и увеличивают её продолжительность. У меня есть два вида телесных практик. Психологическая — там люди больше узнают о себе и своём теле. А вторая направлена на избавление от различных физических проблем. Андрей Анучин телесный коуч телесный коуч

На вопрос, сколько же нужно обниматься, чтобы быть полноценным, здоровым и счастливым, эксперты ответили единогласно — всё индивидуально. Единой формулы нет, но минимум один раз в неделю жизненно необходимо стиснуть в крепких объятиях приятного вам человека.