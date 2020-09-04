Половина жителей России заявили о мечтах в старости жить на берегу моря

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Около половины россиян рассказали, что хотели бы на пенсии переехать к морю.

Опрос, проведённый Негосударственным пенсионным фондом Сбербанка, показал: доля жителей России, которые хотели бы в старости жить у моря, составляет 48,3%, сообщает RNS.

Пятая часть россиян (22,8%) на пенсии хотели бы ездить в экскурсионные и образовательные туры. Чуть меньше опрошенных (18,3%) предпочли бы пляжный отдых, а почти половина респондентов (48,3%) мечтают переехать к морю насовсем, — говорится в документе.

Наиболее приятными регионами для жизни на пенсии респонденты назвали Крым (36,5%), Байкал (27,2%), Сочи (26,3%), Горный Алтай (23,8%) и Минеральные Воды (23,4%).

Интересно, что стереотип о пенсионерах, мечтающих окучивать грядки на даче, является мифом — такой вид отдыха выбирает только 14,7% россиян в целом, — отмечают исследователи.

Ранее NEWS.ru писал, что идеальным размером пенсии жители России считают 60 тысяч рублей в месяц.