Полных мужчин назвали лучшими отцами

https://static.news.ru/photo/d180f32c-efde-11ea-8dc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Мужчин с лишним весом признали обладателями лучших отцовских качеств, следует из результатов исследования, проведённого в Университете Южного Миссисипи.

В эксперименте приняли участие 800 человек, которым показывали фотографии мужчин различного телосложения и просили ответить, какими положительными или отрицательными качествами могут обладать эти мужчины, пишут «Известия».

Среди предполагаемых положительных качеств участники исследования называли готовность прийти ребёнку на помощь в учёбе, дать новые знания и умения, защитить в случае опасности. В то же время среди негативных качеств, приписываемых мужчинам, назывались такие, как раздражительность, грубость по отношению к ребёнку и готовность ответить на звонок во время игры или выступления сына или дочери.

Мужчин подтянутых, худощавых при этом испытуемые наделили преимущественно отрицательными качествами. Так, выяснилось, что окружающие воспринимают полных мужчин как более добрых, преданных и семейных.

Однако отмечается, что излишне полные мужчины воспринимаются негативно, так как это наталкивает на мысли об отсутствии дисциплины и, как следствие, неспособности быть хорошим отцом.

По словам автора исследования Дональда Сакко, люди могут поддерживать хорошую физическую форму для привлечения партнёров по бизнесу, а полные люди меньше думают о своей внешности и больший интерес могут проявлять к семье.

Как писал NEWS.ru ранее, три базовые эмоции — отвращение, злость и презрение — формируют «синдром стервозного лица». Как их распознать и что это говорит о человеке с вечно недовольным видом, рассказала психолог, физиогномист, профайлер Светлана Филатова.