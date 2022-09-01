«Полная неадекватность»: военный эксперт о десанте ВСУ в районе ЗАЭС Военный эксперт Суконкин: объяснить логику десанта ВСУ в районе ЗАЭС невозможно — полная неадекватность

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Военный писатель Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что утренний десант ВСУ в районе Запорожской АЭС в Энергодаре говорит о «полной неадекватности» украинского командования. Эксперт объяснил, что крайне трудно объяснить логически смысл операции, так как группой в 60 человек получить контроль, как пишут СМИ, над ЗАЭС на подконтрольной ВС РФ территории — невыполнимая задача. Таким образом он прокомментировал сообщение Минобороны РФ о провальной попытке ВСУ высадиться рядом со станцией.

Сижу и думаю, пытаюсь какие-то расклады делать. Пока только одно объяснение — полная неадекватность украинского командование. Они ж понимали, что надо пересечь Каховское водохранилище — четыре километра открытой воды в некоторых местах, что любой катер поражается противотанковой ракетой. Судя по сообщениям, хотели захватить АЭС. Но в такой местности силами 60 человек это сделать невозможно, — рассказал Суконкин.

Он предположил, опираясь на сообщения СМИ, что ВСУ пытались захватить территорию ЗАЭС, где находятся энергоблоки и машинные залы. Писатель не исключил, что Киев рассчитывал, в случае успеха первой волны десанта, начать более крупную акцию. Эксперт считает, что упомянутые в сообщении Минобороны РФ две баржи были уничтожены российскими бойцами именно противотанковыми средствами.

Интересно будет, если часть десантников [ВСУ] выживет. Это станет великолепным подарком России от Киева на фоне комиссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Если пленные начнут говорить что-то красивое — это станет моментом истины. Задача для 60 человек невыполнимая. Зачем ВСУ это сделали — никакого понимания нету, даже минимальной логики, безумие, — подытожил Суконкин.

Ранее в МО РФ заявили, что российские военные пресекли попытку высадки тактических десантников украинской армии в районе ЗАЭС. По информации военного ведомства, бойцы десантного подразделения ВСУ вышли из города Никополь в Днепропетровской области на двух самоходных баржах. Уже в 07:00 мск российские военные потопили транспортные средства ВСУ в районе села Водяное, предотвратив высадку украинских солдат.