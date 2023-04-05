Судебный процесс против экс-президента США Дональда Трампа связан с рекордно низкими рейтингами демократов и нынешнего лидера США Джо Байдена, рассказал NEWS.ru руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Эксперт отметил, что преследование Трампа не соответствует закону, так как «административные проступки преподносятся как уголовные деяния, хоть и наименее тяжкие».
Преследование Трампа не соответствует закону, так как изначально административные проступки, инкриминируемые Трампу, подали как уголовные деяния, пусть наименее тяжкие, но тем не менее. Республиканцы считают арест Трампа грубым нарушением норм демократии. Это очень серьезно подорвет авторитет Белого дома. Очень серьезный подрыв авторитет действующей власти. Демократы пошли на такой грубый шаг, так как Трамп — самый популярный претендент на пост главы США от республиканцев, — рассказал Миндкович.
Собеседник подчеркнул, что обвинения в адрес Трампа «не новые, раскручивались давно», и экс-президенту США судебный процесс не принесет ни вреда, ни пользы как политической фигуре.
Обвинения не новые, истории раскручивались давно, не исключено, что популярности Трампа судебный процесс не принесет ни вреда, ни пользы. Впервые демократы пошли на грубый шаг в противостоянии с республиканцами — инициировали уголовное дело против соперника с целью снять его с дистанции, — заявил Мендкович.