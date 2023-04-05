Политолог раскрыл роль демократов в судебном преследовании Трампа Политолог Мендкович: демократы преследуют Трампа из-за рекордно низких рейтингов Байдена

Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Человек в оранжевом комбинезоне и маске Трампа позирует так, будто за решеткой возле здания суда

Судебный процесс против экс-президента США Дональда Трампа связан с рекордно низкими рейтингами демократов и нынешнего лидера США Джо Байдена, рассказал NEWS.ru руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Эксперт отметил, что преследование Трампа не соответствует закону, так как «административные проступки преподносятся как уголовные деяния, хоть и наименее тяжкие».

Преследование Трампа не соответствует закону, так как изначально административные проступки, инкриминируемые Трампу, подали как уголовные деяния, пусть наименее тяжкие, но тем не менее. Республиканцы считают арест Трампа грубым нарушением норм демократии. Это очень серьезно подорвет авторитет Белого дома. Очень серьезный подрыв авторитет действующей власти. Демократы пошли на такой грубый шаг, так как Трамп — самый популярный претендент на пост главы США от республиканцев, — рассказал Миндкович.

Собеседник подчеркнул, что обвинения в адрес Трампа «не новые, раскручивались давно», и экс-президенту США судебный процесс не принесет ни вреда, ни пользы как политической фигуре.