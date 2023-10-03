Политолог объяснил, почему Арестович раскритиковал российскую оппозицию Политолог Коровин: Арестович раскритиковал оппозицию в РФ из-за ее чужеродности

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Арестович

Российская оппозиция отторгается не только властями этой страны, но и российским обществом, заявил политолог Валерий Коровин NEWS.ru. Если она еще и стыдится своей принадлежности к России, значит, признает себя чужеродным элементом на территории государства, отметил он. Так политолог прокомментировал слова экс-советника президента Украины Алексея Арестовича о том, что оппозиция в России стыдится того, что она российская. По его словам, за пределами РФ ее представители являются никому не нужным мусором, не представляющим никакой ценности ни для Запада, ни тем более для России.

Он подчеркнул, что оппозиционные силы в России никого не представляют, они не могут выступать с позиции интересов россиян и являются обособленными и чужеродными.

Если оппозиция стыдится своей принадлежности к России, значит, она себя признает чужеродным элементом внутри РФ. [Арестович] сказал [про российскую оппозицию]: вы мусор, вы ничтожества, от вас никакого толка — ни нам, ни Западу, ни российскому обществу. А что такого нового он сказал? Это очевидно. Арестович констатировал факт, — сказал собеседник.

Экс-советник украинского президента 2 октября принимал участие в «Форуме свободной России» в Таллине, где и сделал соответствующее заявление.

Сегодня МВД России объявило Алексея Арестовича в розыск. Статья, по которой его разыскивают, в ведомственной базе данных не указана.

23 января Арестович заявил, что российская СВО в самом начале была «изящной, красивой и молниеносной». По его словам, ВС РФ пытались провести «умный конфликт» с «точными расчетами» и «точными ударами». Также Арестович назвал российских военных «вежливыми людьми».