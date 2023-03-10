Политолог: государство должно помочь корпорациям защититься от дронов Политолог Абзалов: государство должно помочь корпорациям защититься от дронов

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

военнослужащий ВСУ, архивное фото

При закупках средств для борьбы с дронами российскими корпорациям необходим единый подход и помощь от государства, заявил в беседе с журналом «Компания» политолог Дмитрий Абзалов. Он предложил формировать в России единый заказ на защитные орудия, поскольку в противном случае компании будут закупать разное вооружение, что будет препятствовать созданию единого периметра защиты. Международный опыт указывает на то, что защита стратегических объектов частных компаний следует отнести к зоне ответственности Минобороны, подчеркнул эксперт.

Ведь если одновременно закупятся РЖД, «Газпром», «Роснефть» — это будут разные системы, разные схемы. Они в единую не будут объединены. При этом некоторые из их НПЗ находятся недалеко друг от друга. Газораспределительные станции тоже иногда бывают рядом. Было бы логично создавать единый подход, не делать все по частям и кустарно, — уверен Абзалов.

Политолог добавил, что если государство попробует «заткнуть дыры» в обороне с помощью частных компаний, это может сказаться на ценах на выпускаемую ими продукцию, поскольку они могут заложить в нее стоимость ПВО. Помимо того, играет роль и протяженность объектов инфраструктуры. Эксперт добавил, что на полноценную защиту некоторых из них могут уйти колоссальные суммы.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что корпорации в России способны самостоятельно покупать и ставить на свои объекты средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По его словам, так компании смогут обеспечивать безопасность функционирования объектов. Как отметил Картаполов, эта практика может быть полезна не только в период проведения спецоперации на Украине, но и в целом для противодействия терроризму.