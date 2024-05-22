Политолог Чадаев оценил назначение Белоусова на пост министра обороны Политолог Чадаев назвал неожиданным назначение Белоусова министром обороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов

Назначение Андрея Белоусова министром обороны России стало абсолютно неожиданным, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru советник спикера Госдумы Вячеслава Володина политолог Алексей Чадаев на патриотическом фестивале «Русское лето» в Воронеже. Однако, считает он, оборонному ведомству действительно нужен сильный гражданский управленец.

Назначение именно Белоусова абсолютно неожиданно. Но я в близком кругу знакомых говорил, что сейчас, конечно, Минобороны нужен именно сильный гражданский управленец, — заявил Чадаев.

Он объяснил это тем, что основные проблемы в министерстве носят управленческий характер. Эксперт пояснил, что страна несколько десятилетий выстраивала компактную армию для экспедиционных операций, в том числе чеченской и грузинской. Однако теперь ситуация изменилась, подчеркнул Чадаев.

Тут фронт на 1,5 тысячи километров, группировка в несколько сотен тысяч человек и сложные виды оружия. Их надо быстро осваивать, выстраивать взаимодействие на уровне военных изобретателей и производителей, эксплуатационщиков, обучателей. И все это делать очень быстро. Цена вопроса — жизни военных и мирных, — сказал собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новый глава Минобороны сможет координировать работу министерства с другими ведомствами. Российский лидер добавил, что Белоусов является одним из лучших экономистов страны.