Путин объяснил, почему Белоусов стал главой Минобороны Путин: Белоусов на посту министра обороны сможет координировать деятельность МО

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Андрей Белоусов

Президент России Вадимир Путин во время пресс-конференции в Китае рассказал, что новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сможет координировать работу министерства с другими ведомствами. По его словам, которые приводит ТАСС, Белоусов является один из лучших экономистов страны.

Андрей Рэмович, как вы знаете, был министром экономики. Он вообще считается хорошим экономистом, одним из лучших в стране. <...> Он способен координировать деятельность Министерства обороны со всеми министерствами и ведомствами страны, и с регионами. Это тоже важно, — отметил глава государства.

Также президент говорил, что назначение Белоусова связано с тем, что расходы на военную составляющую растут. Российский лидер подчеркивал, что Белоусов прекрасно понимает, как экономику силового блока и Минобороны вписать в общую экономику страны.

Ранее руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что назначение бывшего вице-премьера РФ Андрея Белоусова главой Минобороны было неожиданным, но правильным. По его словам, оборонной сфере сейчас нужен тот, кто рассматривал бы ее как отрасль, которая могла бы оказаться перспективной для развития гражданской продукции.