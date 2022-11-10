Политолог Брутер: статус добровольцев должен стать еще почетней

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Участники боевых действий должны получить почетный статус, заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Брутер, комментируя закон о присвоении статуса ветерана для добровольцев. По его словам, статус добровольца должен быть еще более почетным. Эксперт также добавил: важно было дать возможность пополнить ряды Вооруженных сил России с самого начала спецоперации.

Этот закон нужно было принимать раньше, статус добровольца должен был быть более почётным, — убежден Брутер.

Политолог отметил, что повышение статуса добровольцев никак не отразится на российском бюджете. По его словам, все, что касается максимум нескольких десятков тысяч людей, никак не может на него повлиять.

Госдума ранее приняла закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции, сообщается на сайте Думы. Кроме того, документ устанавливает статус инвалида боевых действий для добровольцев, ставших инвалидами из-за ранений в ходе военной операции. Закон вступает в силу с момента его подписания. Авторами инициативы стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.