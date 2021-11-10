Первый политик-трансгендер в России может пойти в Госдуму против Милонова

Политик-трансгендер Юлия Алёшина, возглавляющая алтайское отделение партии «Гражданская инициатива», не исключает планов пойти в Госдуму, но только по тому округу, где будет баллотироваться депутат Виталий Милонов. Об этом она рассказала NEWS.ru.

Это вопрос преждевременный, но если пойду, то только по округу, где будет баллотироваться Милонов. Против него, но это в далёкой перспективе, — сказала Алёшина.

Сам Милонов заявил, что региональное отделение партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае следует распустить. Парламентарий уверен, что такие лица, как Алёшина, «в российской политике должны быть категорически запрещены». Трансгендер не согласилась с ним и подчеркнула, что главным являются качества человека.

Главное — это не факт трансгендерности, является ли человек трансгендером или цисгендером, а то, какой человек и каким качествами он обладает. На первом месте должны быть два критерия: это профессиональные навыки и личностные качества, а не трансгендерность, ориентация и тому подобные вещи, — отметила политик-трансгендер.

Алёшина напомнила, что в 90-е годы Милонов работал помощником депутата Галины Старовойтовой, которая «может даже в гробу переворачивается» от слов её помощника и ученика.

Политик подчеркнула, что была зарегистрирована местным Минюстом в качестве председателя регионального отделения партии, все документы были предоставлены и «всё было легально и законно» и основания для роспуска или ликвидации отделения партии нет.

Ранее президент России Владимир Путин высказался на тему трансгендеров на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Он назвал чудовищной ситуацию, при которой детям навязывают мнение, что мальчик может стать девочкой и наоборот.