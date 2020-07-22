Политик с Филиппин намерен забрать в Россию детей от суррогатной матери

https://static.news.ru/photo/3b188bec-cb54-11ea-b782-fa163e074e61_660.jpg Фреденил Кастро Фото: gmanetwork/facebook.com

Вице-спикер палаты представителей Филиппин Фреденил Кастро намерен забрать в Подмосковье близнецов, которые родились от суррогатной матери. Такую информацию сообщил его адвокат Игорь Трунов.

Он подчеркнул, что Кастро и его жена являются законными родителями. Дети считаются гражданами Филиппин.

СК отказал в возможности подтвердить генетическое родство с их незаконно удерживаемыми детьми, которые являются гражданами Республики Филиппины. Основанием задержания являлось якобы отсутствие документов на детей, которые мы к ходатайству приложили — и всё равно получили отказ, который обжалуем в суде, как и обжалуем незаконные действия Видновской больницы, — цитирует Трунова РИА Новости.

В январе в Одинцово подмосковный главк СК возбудил дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир посёлка ВНИИССОК тело новорождённого. Экспертиза установила, что младенец родился от суррогатной матери. Также в квартире находились ещё три ребёнка, которые ожидали своих биологических родителей.

NEWS.ru передавал ранее, что жители города Лыткарино в Московской области нашли мёртвого младенца в Москве-реке. Предположительно, погибшему малышу было не более шести месяцев.