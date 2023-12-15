Полиция задержала нападавших на иностранцев подростков в Калужской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группу из 10 подростков, нападавших на иностранцев в Калужской области, задержали сотрудники полиции, сообщает РЕН ТВ. По данным канала, группировку организовали школьник и студент, которые привлекли к деятельности пятерых парней в возрасте до 17 лет, также в банду вошла 15-летняя девочка, которая выступала в роле «приманки».

Как пишет канал, школьница писала иностранцам в социальных сетях и приглашала их на встречу. Там жертв ждали сообщники девушки и жестоко избивали мужчин. После этого подростки публиковали видеозаписи своих преступлений, один из задержанных также прикрепил к посту реквизиты банковской карты и начал зарабатывать на этом.

Как стало известно каналу, от несовершеннолетних преступников пострадали восемь человек. В домах подростков прошли обыски, полицейские нашли у них националистические флаги, инструкции по сборке СВУ и два травматических пистолета. У собиравшего деньги члена группировки обнаружили символику «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и некоторых других формирований ВСУ.

16-летнему ученику школы и студенту грозит до 10 лет лишения свободы по статье об организации экстремистского сообщества. Остальные участники банды могут провести в колонии до шести лет.

Ранее в столичном СК сообщили о задержании двух подростков, избивавших сверстников в Химках и Москве. По данным ведомства, несовершеннолетние нападали на сторонников субкультуры «ЧВК Редан» в торговом центре «Авиапарк» и подмосковной школе. Сообщалось, что задержанными оказались уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец, являющийся уроженцем Екатеринбурга.