Полиция продлила проверку по факту госпитализации Навального

https://static.news.ru/photo/85051a4e-eaae-11ea-bf3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/Global Look Press

МВД продлило проверку в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального. Она завершится во второй половине сентября.

В настоящее время срок проверки продлён до 30 дней, то есть до 20 сентября, по результатам будет принято решение, — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Воздушное судно совершило посадку в Омске, потерявшего сознание оппозиционера передали местным медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния Навального было названо отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Некоторое время спустя Навального перевели в берлинскую клинику Charité. Её специалисты пришли к заключению, что блогер отравился токсином группы ингибиторов холинэстеразы. Это обширная группа веществ, которая применяется как в лекарствах, так и в сильнейших нервно-паралитических ядах.

Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура РФ обратилась к Германии с просьбой оказать правовую помощь по делу о госпитализации Навального. Немецкие коллеги выразили готовность сотрудничать в выяснении обстоятельств инцидента. При этом в российском надзорном ведомстве отметили, что данных о совершении в отношении Навального умышленных преступных действий нет.