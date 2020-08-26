Полиция начала проверку в связи с госпитализацией Навального

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МВД начало проверку в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального в Омске. Её инициировала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как сообщается на сайте управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу, в ходе проверки проведён обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий. Сотрудники транспортной полиции, в частности, осмотрели гостиничный номер, где проживал Навальный, и проанализировали данные системы видеонаблюдения. Полицейские изъяли более 100 предметов, которые могут иметь значение в ходе расследования.

Кроме того, сотрудниками управления были проведены более 20 различных криминалистических исследований, в том числе судебно-медицинские, биологические и физико-химические. Как отмечается, МВД пока не выявило каких-либо отравляющих или наркотических веществ.

24 августа врачи берлинской клиники Charité, где в настоящее время находится оппозиционер, обнародовали первые результаты его обследования. Согласно их данным, блогер мог быть отравлен. Точно вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.

Навальный остаётся в состоянии искусственной комы. Состояние его здоровья оценивается как серьёзное, но острой угрозы жизни нет. Об этом заявили врачи берлинской клиники. По словам медперсонала, они пока не могут оценить последствия болезни для его организма. Не исключено, что они окажутся долгосрочными, особенно для нервной системы.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее омские медики сообщили, что ядов в организме Навального обнаружено не было.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charité, куда его отправили утром 22 августа, писал NEWS.ru.