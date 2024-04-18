«Полгода присесть не сможет»: Иншаков о наказании для зацеперов Каскадер Иншаков призвал наказывать зацеперов поркой

Фото: Сергей Ермохин/РИА Новости

Молодежь, причисляющую себя к так называемым зацеперам, следует пороть, чтобы они потом полгода присесть не могли, рассказал в беседе с NEWS.ru актер, каскадер, мастер боевых искусств Александр Иншаков. По его словам, это первое нормальное наказание, которое приходит в голову.

Какое нужно наказание? Нужно повернуть задницей кверху, выпороть как следует, чтобы полгода не мог присесть. Это первое нормальное наказание, которое приходит в голову, — заявил Иншаков.

Каскадер добавил, что в странах Востока «несколько ударов палкой по заднице» за зацепы считается нормальным наказанием. Как отметил Иншаков, это «отучает на всю жизнь». По его мнению, нет смысла штрафовать зацеперов или придумывать другие формы наказания.

Не надо штрафовать или еще что-то придумывать. Я сторонник таких вариантов для идиотов, — добавил он.

Ранее СМИ сообщали о несовершеннолетнем зацепере, который проехался снаружи «Сапсана» от Москвы до Санкт-Петербурга. В общей сложности поездка заняла у него четыре часа. Сотрудники полиции сняли подростка на Московском вокзале в Петербурге.