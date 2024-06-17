«Покореженный вкус к жизни»: Лебедев об уехавших в Дубай россиянах Артемий Лебедев назвал дураками с «покореженным вкусом» уехавших в Дубай россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артемий Лебедев

Люди, которые переезжают на ПМЖ в Дубай, имеют «покореженный вкус», заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев. В интервью каналу One Moscow на YouTube он назвал крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов унылым, а уехавших туда россиян — дураками.

Мне кажется, что надо иметь покореженный вкус к жизни и ко всему, чтобы приехать туда больше чем на неделю. <...> Ты перемещаешься как на лунной станции, не можешь нормально подышать. Меньше народу — больше кислороду. Они дураки и не лечатся, — отметил Лебедев.

Дизайнер уточнил, что можно съездить в Дубай в качестве туриста. Но постоянное проживание в этом городе сопоставимо с существованием в торговом центре с кондиционером, объяснил Лебедев.

Ранее дизайнер выразил мнение, что отсутствие пиара мешает воспитывать в детях и подростках России любовь к родине. По словам Лебедева, для достижения положительного результата стоит найти интересный угол обзора на страну.

Дизайнер также заявил, что в России сейчас отсутствует пропаганда. Он напомнил о том, что прежде именами конструктов, летчиков и космонавтов называли самолеты и улицы, что заставляло людей гордиться достижениями страны.