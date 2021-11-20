Поклонская назвала введение QR-кодов нарушением прав человека

Посол России в африканской республике Кабо-Верде Наталья Поклонская ответила в Instagram на вопросы подписчиков, связанные с QR-кодами. Дискриминацию по наличию или отсутствию у граждан кодов она назвала нарушением основных прав человека. Дипломат также раскритиковала призывы лишать дипломов медиков за высказывания против вакцинации.

Своё личное мнение на этот счёт я уже высказала и снова повторю: дискриминация людей по наличию или отсутствию у них QR-кода о вакцинации является нарушением фундаментальных прав человека, — написала Поклонская.

Она добавила, что угрозы врачам-антиваксерам лишить их дипломов являются нарушением их прав, этики, а также усмотрела в этом оказание давления на медиков.

Особенно Поклонская выделила оскорбительные высказывания в адрес людей, не желающих прививаться от коронавируса, и призывы журналистов отказывать таким гражданам в предоставлении медпомощи. Она отметила, что подобные высказывания не только нарушают права человека, закреплённые в Конституции, но и подпадают под ряд статей УК РФ.

По сути, это является уголовным преступлением и нарушением этических, гуманных и моральных основ нашего общества. На подобные факты следовало бы обратить внимание органам прокуратуры, — заявила дипломат.

Ранее сенатор Андрей Клишас, комментируя планы властей о повсеместном введении QR-кодов, пояснил, что права и свободы россиян, согласно Конституции, могут быть ограничены федеральным законом в ряде случаев в соответствии с чёткими критериями и «только в той мере, в какой это необходимо». При этом он сослался на ч. 3 ст. 55 Основного закона, которая позволяет ограничивать права и свободы граждан в необходимой для защиты здоровья мере.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что введение QR-кодов не ущемляет права человека, поскольку цифровые пропуска будут действовать только в тех местах, посещение которых не связано с жизненной необходимостью.