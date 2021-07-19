Поклонская назвала должность, на которую вернётся в Крым

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что может снова стать прокурором Крыма, но не министром. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передаёт Regnum.

Если пофантазировать и представить, кем бы я могла работать в Крыму, я вижу для себя одну должность — прокурор Крыма. Я уверена, что крымчане меня в этом поддержат, потому что нужен баланс сил, нужна помощь Сергею Валерьевичу Аксёнову. Поэтому если говорить про Крым, я бы себя видела в должности прокурора, а не министра, — сказала Поклонская.

Наталья Поклонская также допустила, что останется в Москве, но конкретную должность не назвала, посоветовала дождаться официального назначения. Депутат сказала, что хочет поменять деятельность, развиваться и приносить пользу людям и стране вне Думы.

Ранее Поклонская опровергла информацию о назначении главой Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.