Показываю, как готовлю обычную капусту! Вкусный весенний пирог на завтрак!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог с капустой

Готовим весенний ленивый пирог с капустой — завтрак за 15 минут! Представьте: утро, кофе бодро пузырится в чашке, а на столе уже дымится золотистый пирог с хрустящей капустой. Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно накормить семью вкусно и без хлопот.

В миске взбейте 2 яйца со стаканом кефира, добавьте щепотку соды, чтобы тесто стало воздушным. Постепенно всыпьте стакан муки — масса должна напоминать густую сметану. Теперь секретный ингредиент — 300 г тонко нашинкованной молодой капусты, обжаренной с луком до мягкости. Смешайте начинку с тестом, вылейте в смазанную форму и посыпьте сверху тертым сыром. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут — пока края не подрумянятся, а серединка не пропечется.

Горячий пирог хорош со сметаной или просто так — капуста даст сочность, сыр создаст хрустящую корочку, а дрожжевое тесто (хотя его и не было!) обманет всех своей пышностью. Идеально для тех, кто любит быстрые решения без компромиссов во вкусе!

Ранее сообщалось, как приготовить пирог-солнце с ананасом в духовке.