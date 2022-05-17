«Пойдёмте могилки копать»: работа воспитательницы возмутила родителей

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция и Следственный комитет начали проверять работу воспитательницы Юлии В. из красноярского детского сада после обращения родителей, сообщает KP.RU. Девушка могла материться при детях, бить их или просто уснуть на полу во время работы. Кадры происходящего в частном детском саду выложили в Сеть коллеги Юлии, чтобы уберечь детей.

Мы жаловались на неё директору, но ничего не менялось. Рано или поздно случилось бы что-то с детьми, перед родителями потом не оправдаешься. Поэтому и пришлось «выносить сор из избы», — рассказала одна из воспитательниц.

На одной видеозаписи зафиксировано, как женщина учит малышей ругаться матом и бьёт одного из подопечных во время еды. Всего опубликовано 10 видеороликов. Их показывали директору 2 мая, прежде чем опубликовать, но воспитательница осталась работать.

При этом вопросы к действиям Юлии возникали и у родителей.

Когда дети шли на прогулку, мы как-то услышали «пойдёмте могилки в песочнице копать». А утром кто-то услышал приветствие «доброе утро, мои ***», — сообщили они журналистам.

13 января шестилетний ребёнок сбежал из детского сада в подмосковном Дмитрове после наказания воспитательницы. Она увела детей в группу, а мальчика оставила на уличной территории учреждения.