https://static.news.ru/photo/c50a49c2-216c-11ea-8255-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский и шведская экоактивистка Грета Тунберг стали самыми популярными личностями 2019 года по версии поисковой системы «Яндекс». Среди событий наибольший интерес пользователей вызвали выборы на Украине и пожар в соборе Парижской Богоматери. Обнародованы также предпочтения россиян в музыке, кино и спорте.

В список наиболее популярных личностей, помимо Зеленского и Тунберг, также вошёл японский разработчик компьютерных игр Хидео Кодзима, американский актёр Хоакин Феникс и американская же певица Билли Айлиш, турецкий актёр Али Эрсан Дуру, а из россиян — оппозиционный политик Любовь Соболь, актёр Антон Батырев, актриса Александра Никифорова и спортсмен Михаил Кокляев.

В отдельный список включены люди, ушедшие из жизни в 2019 году. Среди них — певица Юлия Началова, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий), журналист Сергей Доренко, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер, актёр Алексей Булдаков и бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Единственный иностранец — вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт.

Среди наиболее популярных у россиян событий, кроме украинских выборов и пожара в Нотр-Даме, оказались несанкционированные протестные акции в Москве, сгоревший в Шереметьево самолёт, «штурм» американской засекреченной «Зоны-51», дело журналиста Ивана Голунова.

Три главных спортивных события года по версии «Яндекса» — бои между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье за звание чемпиона UFC, между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, а также между Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером в финальном поединке Гран-при Bellator в тяжелом весе. Остальные популярные события связаны с хоккеем и футболом, включая матчи Российской премьер-лиги, Лиги чемпионов УЕФА и отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Самые популярные по поисковым запросам полнометражные фильмы — «Т-34», «Джокер», «Мстители: Финал», «Оно 2» и «Человек-паук: Вдали от дома». Самые популярные сериалы — «Игра престолов», «Чернобыль», «Жуки», «Султан моего сердца» и «Ветреный». Наиболее интересными мультфильмами стали новый «Король Лев», «Как приручить дракона 3», «Тайная жизнь домашних животных 2», «Ванпанчмен», «Семейка Адамс».

Среди музыкальных композиций вся первая десятка состоит из русскоязычных песен, первые три места заняли «Пчеловод» группы RASA, а также «Зацепила» и «Алкоголичка» Артура Пирожкова.

В списке самых популярных компьютерных игр — Metro Exodus от украинских разработчиков, Apex Legends, PUBG Lite, ремейк Resident Evil 2, Lost Ark.

Ранее NEWS.ru писал, что персонажи серии фильмов «Мстители» стали самым популярным запросом на сайте для взрослых PornHub.