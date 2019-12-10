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Какие акции лучше покупать рядовому частному инвестору? Какие есть факторы за и против в обоих вариантах? Куда смотреть инвестору в наше время: за границу или покупать у нас? Об этом NEWS.ru рассказал главный аналитик ЦАФТ Антон Быков.

Для рядового частного инвестора, чьи финансовые возможности вложений в акции ограничены небольшой суммой, выбрать хорошие бумаги непросто. Уже в декабре этого года в России, вероятно, будет принят закон о квалификации...