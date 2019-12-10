https://static.news.ru/photo/b3d26b0c-1b28-11ea-a162-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Рост цен на авиабилеты в 2020 году подтверждают авиаэксперты. Однако прайс будет ползти вверх не такими быстрыми темпами, как это прогнозируют (от 3 до 18 процентов) сервисы по продаже билетов.
Я не вижу предпосылок к скачкообразному повышению цен. Даже авиакомпании не знают, насколько вырастет цена, потому что они не знают реального спроса, который будет. Я думаю, что рост ожидается в пределах 5–10 процентов в год, — пояснил авиаэксперт Роман Гусаров в комментарии для «Москвы 24».
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты сервиса бронирования авиабилетов рассказали о самых дорогих билетах на новогодние праздники. Как проанализировали в «Туту.ру», самыми дорогими заказами на текущий момент оказались билеты из Петербурга в Дубай. Так, семейной паре с тремя детьми билеты в Дубай в обе стороны обошлись в 540 тысяч рублей. Второе место в списке занимает бронь по маршруту Москва — Самуи (Таиланд). За три билета туда-обратно семья с ребёнком-дошкольником заплатила 243 тысячи рублей. Ещё почти 200 тысяч стоил перелёт двум путешественницам из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо. Более 130 тысяч рублей отдала за перелёт в бизнес-классе в Дубай и обратно туристка из Москвы.