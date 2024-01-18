Погибшего на СВО автора «Уральских пельменей» вызвали в суд Погибшего на СВО Истомина посмертно судили из-за долга в 9 млн рублей

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Автор шоу «Уральские пельмени» Игорь Истомин, погибший в зоне спецоперации, был вызван в суд из-за долга, сообщает E1. По информации издания, суд пытался связаться с шоуменом, однако безуспешно. После этого заседание было проведено без Истомина, у которого в итоге отсудили 9 млн рублей.

Вдова шоумена узнала об этом случайно спустя почти год. Теперь женщина опасается, что долги супруга перейдут к ней при вступлении в наследство.

Известно, что до ухода на спецоперацию Истомин занимался строительным бизнесом. Ему поступил заказ на возведение коттеджа, однако работа не была выполнена, после чего клиент компании шоумена обратился в суд. Он требовал взыскать с Истомина за необоснованное обогащение и неустойку.

Шоумен записался добровольцем тайно. Он погиб в бою и был посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее сообщалось о гибели в зоне спецоперации актера Василия Кухарского, известного по российскому сериалу «Возвращение Мухтара». Он вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В сентябре прошлого года он получил тяжелое ранение. Близкие актера собирали деньги на его реабилитацию, однако результатов это не дало.