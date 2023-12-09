Звезда «Возвращения Мухтара» погиб на СВО: за кого воевал, как жил «Украина.ру»: украинский актер из «Возвращения Мухтара» Кухарский погиб на СВО

Фото: theatreonpodol.com

Актер Василий Кухарский, известный по роли в российском сериале «Возвращение Мухтара», погиб в зоне боевых действий на Украине. На чьей стороне воевал артист и чем он еще прославился?

За кого воевал актер Кухарский

Артист вступил в ряды ВСУ в прошлом году. В сентябре этого года он получил тяжелое ранение. Близкие актера собирали деньги на его реабилитацию, однако результатов это не дало.

Примкнувший к украинской армии актер умер 7 декабря в одном из госпиталей на Украине.

Где снимался актер Кухарский

Кухарский родился в Житомире. Высшее образование он получил в киевском университете, однако сниматься в кино начал в России. Впервые он появился на телеэкранах в сериале «Русское лекарство».

Фильмография Кухарского насчитывает 38 проектов, среди которых фильмы «Майор и магия», «Реквием для свидетеля», «Отряд», сериалы «Возвращение Мухтара», «Ментовские войны», «Пляж» и другие. Последними проектами для Кухарского стали «Отторжение» и «Спасти Веру», которые вышли на экраны в 2021 году.

Как жил актер Кухарский

В 2001 году Кухарский окончил дирижерско-хоровое отделение Житомирского музыкального училища имени Виктора Косенко по специальности «руководитель хора, дирижер, учитель музыки».

В 2005 году актер окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Кухарский был на должности художественного руководителя курса В. Зимня.

С 2008 года — актер Киевского академического драматического театра на Подоле. В 2011 году получил премию «Киевская пектораль» за роль Васьки Пепла в спектакле «На дне».

Какое было отношение у Кухарского к СВО

Актер вступил в ряды украинской армии в качестве добровольца. Супруга артиста Наталья Гордий-Кухарская назвала погибшего талантливым актером.

«Сегодня пошел на небеса мой прекрасный муж, настоящий воин, мужественный казак, талантливый актер, такой папа, о котором можно просто мечтать, — Василий Кухарский. Дорогой и родной, миленький котетко, лети высоко. И будь рядом всегда», — написала она в социальных сетях.

Фото: МО Украины

Какие украинские актеры погибли на СВО

В марте 2022 года в ходе боев за Ирпень погиб 33-летний актер театра и кино Павел Ли, принимавший участие в украинской версии «Фабрики звезд». В первые дни спецоперации он вступил в ряды ВСУ.

В декабре прошлого года в зоне СВО в возрасте 26 лет скончался участник «Лиги смеха» Ярослав Гаркавло.

В июле текущего года сообщалось о смерти 29-летнего актера Евгения Светличного на Харьковском направлении.

Также в июле на фронте погиб актер Филипп Виннер. Ему был 31 год. Он служил в 26-м отдельном стрелковом батальоне.

В августе 2023 года в зоне проведения спецоперации погиб актер сериала «Нюхач» Алексей Хильский. Он служил в ВСУ. К ноябрю 2022 года 35-летний артист имел звание главного сержанта взвода.

Кто из российских артистов погиб на СВО

В мае этого появилась информация, что один из авторов «Уральских пельменей» бард Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации в возрасте 55 лет.

Музыкант в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Спустя время он перестал выходить на связь и был признан пропавшим без вести. Истомина похоронили с военными почестями в Екатеринбурге, ему обещали вручить государственную награду посмертно.

В ноябре погиб режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов.

«Он героически погиб в ходе специальной военной операции. Никакими словами невозможно передать боль и скорбь, которую испытывают друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова», — сообщали в пресс-службе театра.

2 декабря стало известно, что в зоне СВО погиб Денис Степанов, известный по клипу на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы». Об этом сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба в соцсети «ВКонтакте». Губернатор выразил соболезнования родным и близким рядового Степанова. Погибший служил в Вооруженных силах (ВС) РФ, был помощником гранатометчика стрелкового отделения.

Читайте также:

Два брака, смерть мамы: где сейчас Александр Носик, забрал ли Мухтара

Составлен список артистов, которые вступили в ряды ВСУ после начала СВО

Составлен список артистов, которые уехали на Украину после начала СВО