Актер Василий Кухарский, известный по роли в российском сериале «Возвращение Мухтара», погиб в зоне боевых действий на Украине. На чьей стороне воевал артист и чем он еще прославился?
За кого воевал актер Кухарский
Артист вступил в ряды ВСУ в прошлом году. В сентябре этого года он получил тяжелое ранение. Близкие актера собирали деньги на его реабилитацию, однако результатов это не дало.
Примкнувший к украинской армии актер умер 7 декабря в одном из госпиталей на Украине.
Где снимался актер Кухарский
Кухарский родился в Житомире. Высшее образование он получил в киевском университете, однако сниматься в кино начал в России. Впервые он появился на телеэкранах в сериале «Русское лекарство».
Фильмография Кухарского насчитывает 38 проектов, среди которых фильмы «Майор и магия», «Реквием для свидетеля», «Отряд», сериалы «Возвращение Мухтара», «Ментовские войны», «Пляж» и другие. Последними проектами для Кухарского стали «Отторжение» и «Спасти Веру», которые вышли на экраны в 2021 году.
Как жил актер Кухарский
В 2001 году Кухарский окончил дирижерско-хоровое отделение Житомирского музыкального училища имени Виктора Косенко по специальности «руководитель хора, дирижер, учитель музыки».
В 2005 году актер окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Кухарский был на должности художественного руководителя курса В. Зимня.
С 2008 года — актер Киевского академического драматического театра на Подоле. В 2011 году получил премию «Киевская пектораль» за роль Васьки Пепла в спектакле «На дне».
Какое было отношение у Кухарского к СВО
Актер вступил в ряды украинской армии в качестве добровольца. Супруга артиста Наталья Гордий-Кухарская назвала погибшего талантливым актером.
«Сегодня пошел на небеса мой прекрасный муж, настоящий воин, мужественный казак, талантливый актер, такой папа, о котором можно просто мечтать, — Василий Кухарский. Дорогой и родной, миленький котетко, лети высоко. И будь рядом всегда», — написала она в социальных сетях.
Какие украинские актеры погибли на СВО
В марте 2022 года в ходе боев за Ирпень погиб 33-летний актер театра и кино Павел Ли, принимавший участие в украинской версии «Фабрики звезд». В первые дни спецоперации он вступил в ряды ВСУ.
В декабре прошлого года в зоне СВО в возрасте 26 лет скончался участник «Лиги смеха» Ярослав Гаркавло.
В июле текущего года сообщалось о смерти 29-летнего актера Евгения Светличного на Харьковском направлении.
Также в июле на фронте погиб актер Филипп Виннер. Ему был 31 год. Он служил в 26-м отдельном стрелковом батальоне.
В августе 2023 года в зоне проведения спецоперации погиб актер сериала «Нюхач» Алексей Хильский. Он служил в ВСУ. К ноябрю 2022 года 35-летний артист имел звание главного сержанта взвода.
Кто из российских артистов погиб на СВО
В мае этого появилась информация, что один из авторов «Уральских пельменей» бард Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации в возрасте 55 лет.
Музыкант в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Спустя время он перестал выходить на связь и был признан пропавшим без вести. Истомина похоронили с военными почестями в Екатеринбурге, ему обещали вручить государственную награду посмертно.
В ноябре погиб режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов.
«Он героически погиб в ходе специальной военной операции. Никакими словами невозможно передать боль и скорбь, которую испытывают друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова», — сообщали в пресс-службе театра.
2 декабря стало известно, что в зоне СВО погиб Денис Степанов, известный по клипу на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы». Об этом сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба в соцсети «ВКонтакте». Губернатор выразил соболезнования родным и близким рядового Степанова. Погибший служил в Вооруженных силах (ВС) РФ, был помощником гранатометчика стрелкового отделения.
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