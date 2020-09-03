Подавляющее большинство россиян сочли себя патриотами

https://static.news.ru/photo/0e74d2b8-ee1c-11ea-a76a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 80% жителей России считают себя патриотами. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно исследованию, люди в возрастных группах от 46 до 60 лет и от 60 лет и старше (по 84%) чаще других называют себя патриотами. Среди участников опроса в возрасте от 18 до 30 лет такой позиции придерживается каждый пятый респондент (22%).

По данным ФОМ, 71% россиян утверждают, что человек, пытающийся избежать службы в армии, не может считать себя патриотом. Противоположную точку зрения поддерживает каждый четвёртый респондент (23%).

49% опрошенных заявили, что люди, которые не ходят на выборы, не могут относиться к патриотам. А 69% убеждены, что настоящий патриот должен знать историю России.

Опрос был проведён 31 июля — 2 августа. В эксперименте приняло участие 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, говорится на сайте ФОМ.

Как писал NEWS.ru, большинство жителей России считают свободу, диалог и самоуважение важными ценностями. Среди значимых вещей были названы вопросы экологии и сокращения дистанции с властью. Доклад «Трансформация настроений россиян на фоне кризиса 2020 года» был подготовлен Центром стратегических разработок (ЦСР) и АНО «Национальные приоритеты».