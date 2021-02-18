Под «короной»: российские студенты отказываются учиться онлайн за рубежом

Из-за пандемии коронавируса студенты по всему миру были вынуждены продолжать обучение в онлайн-формате. Такая перестройка учебного процесса в том числе коснулась и перспективы получения престижного образования за рубежом. По словам специалистов, российским студентам дистанционный формат получения знаний в другой стране не нравится. Даже несмотря на более низкую стоимость обучения, они чаще отказываются от подобных предложений. Насколько за «ковидный» период сократился поток наших соотечественников, которые хотят учиться в зарубежных вузах, какие серьёзные минусы существуют у онлайн-формата и есть ли у него перспективы в дальнейшем — разбирался NEWS.ru.

Против новых возможностей

Ещё буквально пару лет назад возможность получить высшее образование за рубежом в дистанционном формате воспринималась в России как какая-то диковинка. Благодаря пандемии такие варианты получения диплома вышли на новый уровень. Чтобы хоть как-то удержать поток студентов в непростые времена, многие вузы по всему миру стали предлагать программы обучения в онлайн-формате. На первый взгляд звучит всё это достаточно заманчиво, но на деле чаще вызывает негативную реакцию у российских студентов. Грызть заграничный гранит науки они хотят не сидя у компьютера в родной стране, а офлайн, за рубежом.

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Как рассказала NEWS.ru аналитик проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Екатерина Минаева, значительное число студентов в нашей стране от онлайна сейчас отказываются и переносят свои планы до лучших времён. Или же вовсе никакого коронавируса не боятся и едут в другие страны прокачивать свои знания несмотря на пандемию.

Процесс поступления для всех не был сильно нарушен из-за пандемии, но проблема с получением виз, конечно, была. Причём число студентов, которые планируют поступать за рубеж, не уменьшилось! Либо они переносят свои планы на следующий год, либо всё равно уезжают. Часть, конечно, выбрала обучение онлайн из дома. Да, это, с одной стороны, хороший способ сэкономить и не тратить деньги на проживание и прочее. С другой, едут ведь за опытом в первую очередь. На онлайн-формат соглашаются неохотно, чаще всё-таки переносят поездку. Поэтому в целом нашим студентам такой вариант получения знаний и диплома не очень нравится. Екатерина Минаева аналитик проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ аналитик проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ

Говоря о прогнозах на ближайшее будущее, эксперт уточнила, что востребованность такого онлайн-образования будет зависеть от его грамотной организации в дальнейшем. По мнению эксперта, для компенсации всех офлайн-возможностей (получение знаний, международного опыта, погружения в среду) нужно использовать больше технологических возможностей и креатива. В частности, сделать акцент на иммерсивном обучении (использование VR-технологий). Также Екатерина Минаева считает, что зарубежное онлайн-образование может стать дешевле и доступнее для широкого круга россиян.

Это, в свою очередь, улучшит качество учебного процесса в вузах и повысит успеваемость студентов. К тому же получая знания за границей, не выезжая при этом из России, меньше жителей нашей страны захотят покинуть родину после получения диплома, предположила спикер.

В конечном счёте это понизит отток квалифицированных специалистов.

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Экономия против нетворкинга

С тем, что пандемия для многих не стала помехой и они уехали учиться в другие страны, согласился и независимый консультант по обучению за рубежом Марк Грама. Он пояснил NEWS.ru, что в пандемию академический поток таких первокурсников снизился примерно на 40%. В основном российские выпускники школ выбирают учёбу в Великобритании, также уезжают в США и Канаду.

Великобритания всё это время продолжала принимать российских студентов. Поэтому те, кто всерьёз планировал переезд туда для обучения в вузе, реализовали свои желания. В качестве альтернативы сейчас есть вариант онлайн-обучения за рубежом. Думаю, этот формат продолжит развиваться, а прежний «офлайн-поток» студентов восстановится примерно через год-два. Плюсы онлайна — можно учиться дешевле на 50%. Для кого-то это достаточно выгодная альтернатива, несмотря на все нюансы. Марк Грама независимый консультант по обучению за рубежом независимый консультант по обучению за рубежом

По словам специалиста, поехать учиться за границу (или сделать это из дома) только при наличии определённой суммы невозможно. Каждому поступающему необходимо иметь высокий уровень знаний, хорошо владеть иностранным языком и подтвердить свои навыки на тестировании. Эксперт также уточнил, что «толковым студентам» зарубежные вузы всегда готовы предоставить ощутимую скидку на обучение. Потому что они заинтересованы в целеустремлённых и по-хорошему любопытных учениках.

Марк Грама также добавил, что онлайн-обучение имеет и весомые минусы. Россияне уезжают за рубеж не только за знаниями, но и полезными связями, практикой иностранного языка. По мнению эксперта, нетворкинг в рамках институтской жизни — это по факту всё то, что происходит за стенами вуза. Потому как прочные студенческие связи «можно только пережить, их ничем не купишь», дополнил специалист. Так что этот важный и связующий элемент для построения будущей карьеры онлайном точно не заменить.