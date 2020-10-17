Почти тысяча заведений Москвы получили QR-коды для чекина посетителей

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Около тысячи развлекательных учреждений Москвы получили уникальные QR-коды для обеспечения чекина посетителей. Об этом 19 октября заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы — глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Получили QR-коды 970 заведений. Они выдаются в добровольном порядке. Никого в их получении не ограничиваем. Любое заведение, которое хочет предоставить своим посетителям возможность знать о потенциальных контактах с заболевшими, может получить QR-код и установить его при входе, — цитирует ТАСС чиновника.

Как ранее писал NEWS.ru, система регистрации для входа в ночные заведения столицы заработала 19 октября в 12:00. При этом регистрировать номера телефонов по QR-коду или по СМС их посетителям и сотрудникам нужно будет в любое время суток, а не только ночью.

Также стало известно, что система идентификации людей по QR-кодам может быть распространена на салоны красоты, непродовольственные магазины и рестораны, если её применение для входа в ночные заведения будет успешным, заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.