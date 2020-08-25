Исследование: почти половина детей знакомятся с незнакомцами в соцсетях

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Почти половина юных пользователей Интернета знакомятся с незнакомыми для них людьми в социальных сетях. При этом примерно каждый третий получал приглашения от взрослых незнакомых людей, сообщил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

Результаты исследования компании он озвучил в ходе конференции «Взрослые и дети в интернете: цифровая грамотность». Данные собраны в ходе опроса родителей и их детей школьного и дошкольного возраста. Своим опытом в Сети поделились более 500 человек.

По словам Сидоренко, 75% детей получают приглашения о дружбе в социальных сетях от незнакомых им людей. Причём, это могут быть как другие пользователи, так и аккаунты коммерческого характера. При этом 46% молодых юзеров признались, что соглашались на такое знакомство. Речь о взрослых незнакомцах идёт в 28% случаев.

Возрастная группа с самым высоким таким показателем (32%) — 11-14 лет... Больше трети (37%) детей встречались затем в реальной жизни с людьми, с которыми познакомились в соцсетях, — приводит слова Сидоренко ПРАЙМ.

По данным исследования, в 14% случаях к детям в возрасте 11-14 лет за последний год хотя бы раз пытались «втереться в доверие» незнакомые взрослые. Порядка 36% юных пользователей отметили, что информацию на их страничке могут видеть все желающие. Ещё 20% рассказали, что им приходилось жалеть о том, что они постили в соцсетях.

Почти половина детей указывает в профиле реальный возраст, 36% детей размещают номер школы, 20% размещают фотографии, на которых видно обстановку квартиры, 16% публикуют имена родственников, в том числе родителей, 8% указывают геолокацию, у 13% указан номер мобильного телефона.

Примерно у 41% детей были моменты, когда они скрывали от родителей что-то о своей интернет-жизни. Чаще всего это происходит в старшей школе (60% подростков). Впрочем, в данном случае речь идёт не об общении, а скорее о проведенном в Сети времени, а также о посещении сайтов и просмотре неподходящих по возрасту фильмов и сериалов.

Как следует из результатов опроса, почти у трети родителей время от времени возникали конфликты с детьми из-за онлайн-жизни ребёнка. Причиной этого было слишком длительное, по мнению взрослых, пребывание в Сети и нежелательный контент. Самый высокий показатель (43%) — в возрастной группе 11-14 лет.

Ранее в результате исследования выяснилось, чем занимаются россияне, застрявшие в автомобильных заторах. Оказалось, что большинство водителей предпочитают слушать музыку, а пассажиров — «зависать» в социальных сетях, писал NEWS.ru.