Исследование показало, чем занимаются россияне в пробках

https://static.news.ru/photo/69ac2750-e235-11ea-8cb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Чаще всего в пути российские водители слушают музыку, а пассажиры — пользуются социальными сетями. Об этом говорят результаты опроса, проведённого среди 3 113 интернет-пользователей.

Исследование проводила соцсеть «Одноклассники» совместно с исследовательским агентством ResearchMe. Согласно его материалам, 50% водителей в дороге слушают музыку. Пассажиры чаще всего заходят в соцсети (43%), где просматривают новостные ленты (68%) и переписываются (63%). Только 12% респондентов делают публикации в дороге.

В пробках многие водители и пассажиры жалуются на скуку, раздражение и напряжение. Водители чаще всего стараются побороть это прослушивая музыку (61%) и радио (46%) и просматривают соцсети (24%). В свою очередь пассажиры проводят время в соцсетях (45%), слушают музыку (45%) или говорят по телефону (19%).

Ранее NEWS.ru писал о том, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с блокировкой автомобилями дорог в столице страны. Дело возбуждено по статье об умышленном блокировании транспортных коммуникаций.