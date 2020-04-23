Почти 3 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки

https://static.news.ru/photo/8076a222-8604-11ea-bc04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Медики выявили 2957 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) за последние сутки в Москве. По всей России, учитывая столицу, показатель составил 5849.

Таким образом, общее число пациентов с начала пандемии составило 68 622 в 85 регионах, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

Лидируют по числу заразившихся Москва, Московская область и Санкт-Петербург. 2697 вновь заболевших не имеют клинических проявлений. Число летальных исходов за сутки составило 60, с начала распространения недуга в России скончались 615 человек. За сутки по выздоровлению выписаны 677 граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны России на неделю раньше запланированного срока построило многофункциональный медицинский центр в подмосковном Одинцово. В его помещениях уже установлена медицинская техника и специальное оборудование.

В частности, в военном госпитале подключены оборудование для рентгена, компьютерный томограф, аппарат УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ.