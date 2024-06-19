«Почта России» получила рекордно крупный штраф «Коммерсант»: «Почту России» оштрафовали на 100 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мировой судья в Хорошевском районе Москвы оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей, сообщает «Коммерсант». Истцом выступила Счетная палата РФ. Отмечается, что этот штраф оказался в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за 2023 год,

Уточняется, что «Почта России» по договору с Минцифры получила в 2021 году 5 млрд рублей на ремонт почтовых отделений. Однако почти в четверти из них — 279 — соответствующие работы не были выполнены в срок. При этом в организации отметили, что претензии являются чистой формальностью, а все отделения возобновили работу после ремонта в срок. Несмотря на это, опрошенные изданием юристы сомневаются, что «Почте России» удастся снизить сумму штрафа.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что правительство РФ по итогам аудита «Почты России» открыло для себя много интересного. Со следующего года организация должна работать четко, без сбоев и быть финансово обеспеченной, подчеркнула она. Матвиенко также призналась, что испытывает уважение к почтальонам и все они должны получать достойную зарплату.

До этого спикер Матвиенко рассказала, что в «Почте России» растет финансовая дыра. На заседании Совфеда с участием главы Минэкономики Максима Решетникова она призвала срочно принять меры для улучшения ситуации.