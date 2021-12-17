Почему в России фиксируют африканский уровень смертности на пожарах

Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству погибших при пожарах на 100 тысяч человек, заявил глава МЧС Александр Чуприян. Он фактически признал, что это происходит из-за коррупции в государственных органах и жадности бизнеса, которому дешевле откупиться от проверяющих, чем вкладываться в создание работающей системы безопасности. При этом чиновник отчитался, что с момента трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» в России поменялась нормативно-правовая база, в результате полномочия госорганов в части проведения инспекций были расширены. Однако подавляющее большинство жертв фиксируется после возгораний в жилом фонде. По мнению экспертов NEWS.ru, это свидетельствует об удручающем состоянии системы ЖКХ, а также о том, что решения в стране принимаются по старому принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

«Все знали, но старались не заявлять»

В интервью РБК Александр Чуприян сообщил , что каждую минуту в РФ возникает новый пожар, а «каждый час один человек погибает и один человек получает травмы».

Мы на первом месте по количеству погибших при пожарах в расчёте на 100 тысяч человек населения — 5,8 погибшего на 100 тысяч человек. Это выше, чем в странах постсоветского пространства, а также выше, чем в развитых странах, например, США и Германии, — признал Чуприян.

Его сведения отчасти совпадают и с цифрами, обнародованными в международным рейтинге сайта World life expectancy, по данным которого Россия по количеству доли жертв огненной стихии занимает 51-е место из 183 стран, «отставая» от большинства государств Африки, а также Белоруссии, Латвии и Грузии.

Как сообщил NEWS.ru специалист по пожарной безопасности Константин Калужин, скорее всего, озвученные министром цифры — это данные Центра пожарной статистики Международной ассоциации пожарных и спасательных служб. По данным этой организации, которая учитывает статданные с 1995 года, наиболее тяжёлым по числу погибших на 100 тысяч населения для России был 2002 год (13,77 человека), после чего наблюдался спад, но всё равно этот показатель остаётся на порядок выше, чем в развитых странах.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Чуприяна, столь высокую цену страна платит из-за того, что бизнес не выполняет предписания противопожарных служб, а жалобы на то, что якобы предпринимателей замучили проверками, не выдерживают никакой критики. Министр напомнил в этой связи трагедию в «Зимней вишне» в марте 2018 года, после чего данного торгового центра больше нет, но эта «издержка» бизнеса «ничтожна по сравнению с человеческими потерями».

Если бы выполнялись нормы и предписания, то люди бы не погибли. Потери бы были меньше, если бы эвакуационные выходы не были заблокированы, световые табло горели, дымоудаление работало и так далее. У бизнеса не изжито то, что проще откупиться перед надзорным органом, чем выполнять требования, — подчеркнул Чуприян.

По его убеждению, претензии после гибели людей в огне «предъявлять надо не огнеборцам, а собственнику, который, согласно законодательству, обязан выполнять все предписанные нормы и правила».

Также он напомнил, что до трагедии в Кемерово в стране службы пожарного надзора порой не имели возможностей в должном объёме контролировать отдельных арендаторов из-за их статуса малого бизнеса и вероятности уголовной ответственности по ст. 169 УК РФ за воспрепятствование предпринимательской деятельности. После пожара в «Зимней вишне» законодательство вновь предоставило МЧС право проверять, и инспекции в основном проводятся у собственников ТРЦ и иных объектов, которые несут ответственность за всё здание.

При этом Чуприян признал, что 91% пожаров происходит в жилом фонде, на транспорте и неэксплуатируемых объектах — среде, которая неподнадзорна МЧС. Более трёх четвертей регистрируемых в России возгораний (76%) происходит в жилом секторе, где погибает 97-98% граждан от общего числа жертв огненной стихии.

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Комментируя NEWS.ru интервью министра, Константин Калужин отметил, что МЧС, как правило, не любило публично озвучивать международную статистику, по которой Россия «занимает позицию, равную таким странам, как Афганистан или государства Африканского континента», а «в густонаселённом Китае, США или странах Западной Европы цифры в разы ниже».

Об этом все знали, но старались не заявлять. Первый раз министр озвучил цифры о том, что российские показатели по погибшим на пожарах одни из самых высоких в мире. Хорошо, что он проговорил это, признав, что проблема существует и её надо как-то системно решать, а не отдельными проверками или очередными наездами <...>. После трагедии в «Зимней вишне» нормативная база была расширена, и это, конечно, положительно повлияло на ситуацию. Мы много раз говорили, что какие-то нормы устарели и их надо менять, но всё происходило по правилу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Когда в Кемерово случилась беда, проверили больше тысячи торговых центров и примерно в 70% были грубейшие нарушения. А что, их раньше не видели? Да видели, конечно, но прикрывали глаза. Когда к ответственности привлекли не только пожарных инспекторов, но и пожарных, то все поняли, что всё очень серьёзно. Константин Калужин эксперт по пожарной безопасности ассоциации «Союз 01» эксперт по пожарной безопасности ассоциации «Союз 01»

При этом он не согласился с мнением министра, что сегодня бизнесу проще откупиться от инспекторов пожарного надзора, потому что в этом случае есть риск сесть за коррупционное преступление как у проверяющего, так и у предпринимателя. Калужин признал, что коррупция в органах Госпожнадзора есть, но этим фактором пользуются далеко не все.

Какому-нибудь хостелу, может, и проще пойти на такое. А серьёзные организации, как правило, не хотят иметь проблем с законом, они закладывают средства в бюджет, закупают не только средства пожаротушения и системы оповещения, но и спасательное оборудование, средства защиты, проводят тренировки, думая о своей безопасности и репутации. Причём частные компании сейчас даже более дисциплинированы, чем государственные — на них сегодня существует много рычагов воздействия, особенно на малый и средний бизнес, — отметил собеседник NEWS.ru.

«В стране много ветхого жилья»

Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин считает, что в проблеме коррупции задействованы две стороны: бизнес, который даёт взятки, и надзорные органы, которые их принимают.

В данной ситуации необходимо усиливать контроль с обеих сторон. И над этой проблемой во всех сферах уже не один год работает правительство. Освобождать бизнес от проверок не имеет смысла, так как есть большая вероятность, что он ещё больше расслабится. Увеличением административной мотивации также не всегда можно добиться поставленных целей, ведь в таком случае при желании любой бизнес, в принципе, можно закрыть. Дмитрий Порочкин омбудсмен по правам предпринимателей при осуществлении санэпиднадзора и надзора в сфере трудового законодательства омбудсмен по правам предпринимателей при осуществлении санэпиднадзора и надзора в сфере трудового законодательства

По его словам, трагедия «Зимней вишни» «не решила проблему, и недавнее ЧП на шахте „Листвяжная“ тому прямое подтверждение». Собеседник NEWS.ru уверен, что «огромное количество проверок, найденных нарушений за последний год и миллионные штрафы — вовсе не гарант безопасности».

Публицист и экономический аналитик Павел Пряников обратил внимание на слова Александра Чуприяна о том, что большинство россиян гибнут на пожарах не на производстве и не посещая торговые центры, а находясь дома. Поэтому «дело не в проверках бизнеса и вообще проблема лежит не в бизнес-среде, проблема — в жилом фонде».

Первая причина — в России до сих пор огромная часть населения (до 25%) отапливает дома дровами или углём. Печка в доме — это всегда повышенная опасность. Вторая причина — в стране много ветхого жилья. С изношенными коммуникациями — старой электропроводкой, не выдерживающей перегрузку бытовыми приборами и гаджетами; со старым газовым оборудованием. В дополнение — в ветхих домах в основном деревянные перекрытия или они сами деревянные. Павел Пряников публицист публицист

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что основная причина такого числа пожаров и смертей в них — это «удручающее состояние ЖКХ в России».

По информации Константина Калужина, на пожарах в жилом секторе чаще гибнут люди в частных домах. Он считает, что в стране должна быть выстроена пропаганда правил противопожарной безопасности. Соответствующие программы есть, но не во всех субъектах.

В рамках этих программ, например, представителям многодетных семей из частного сектора вручают специальные извещатели, которые звуком сигнализируют в случае возгорания. Они реально спасают жизни, особенно ночью, когда люди спят и часто не чувствуют, что дом загорелся. Без таких приспособлений многие гибнут, задыхаясь от дыма. Надо пропаганду проводить активнее. У нас же многие думают, что они никогда не сталкивались и никогда не столкнутся с пожарами, поэтому не хотят этому уделять внимание, — констатировал Калужин.

Также он отметил, что в Москве 90% пожарных подъёмников могут эвакуировать людей «максимум с 17-го этажа», хотя в столице есть сотни зданий большей высотности. При этом технике, которая может работать с высотными постройками, нужно большое пространство, но возле них, как признаёт Калужин, «либо всё заставлено машинами, либо узкие проезды и подъёмник не поставишь». К тому же, при ветре стрела такого подъёмника очень сильно раскачивается, и были случаи, когда такая техника была просто неэффективной.