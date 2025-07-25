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25 июля 2025 в 16:30

Почему финны маринуют огурцы с горчицей? Открываем секрет!

Почему финны маринуют огурцы с горчицей? Открываем секрет! Почему финны маринуют огурцы с горчицей? Открываем секрет! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте янтарные кружочки огурцов, пропитанные ароматным маринадом с теплыми нотками горчицы — настоящий кусочек финского лета посреди зимы. Секрет их незабываемого хруста и глубины вкуса — в особом подходе и горчичных зернах.

Начните с подготовки: безупречно чистые, простерилизованные банки — залог долгого хранения. Отберите крепкие огурцы (1 кг), тщательно вымойте их щеточкой, срежьте кончики и нашинкуйте кружочками или дольками. Очистите чеснок (3 зубка), разрежьте пополам, а лук (1 шт.) превратите в нежные полукольца. В банки укладывайте слоями: огуречные ломтики, лук, чеснок, лаврушку (1–2 листа), душистый перец-горошек (5–7 шт.) и обязательно щедрую порцию семян горчицы (1,5 ч. л. на литр). В кастрюле соедините воду (0,5 л), сахар (150 г), соль (2 ст. л.) и 9% уксус (150 мл). Доведите смесь до активного кипения, помешивая до полного растворения кристаллов. Без промедления залейте огурцы в банках этим кипящим маринадом до краев. Герметично укупорьте стерильными крышками. Ключевой момент: переверните банки кверху дном, укутайте теплым пледом и оставьте медленно остывать. Храните в прохладной темноте. Через неделю наслаждайтесь фирменным финским хрустом и ароматом!

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горчица
Оксана Головина
О. Головина
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