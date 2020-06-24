Побывавший на параде Победы Лещенко испугался за ветеранов

https://static.news.ru/photo/b2981192-b60f-11ea-9398-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист Лев Лещенко рассказал о своих впечатлениях от парада Победы в Москве, на котором он побывал в среду, 24 июня. Певец сидел в третьем ряду на трибуне вместе с участниками Великой Отечественной войны.

Лещенко назвал парад «глобальным и фундаментальным» и сказал, что всё в целом вызвало у него восторг. По словам артиста, только погода доставляла неприятные ощущения и заставила поволноваться за ветеранов, ведь пожилые люди плохо переносят жару.

За ветеранов переживал. Пекло настоящее сейчас в Москве. Ни ветерка, но они всё преодолели, — сказал народный артист в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Лещенко также заметил, что ветераны не боятся ходить без масок, «ведь прошедшим войну пандемия не страшна».

Вместе с баритоном за парадом наблюдали другие знаменитости. Среди них были режиссёр Карен Шахназаров, актёр Владимир Меньшов, а также главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Именно он и лечил Лещенко от коронавируса.

Что касается мер противодействия COVID-19, то ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как для ветеранов были созданы самые безопасные условия. Все участники парада Победы на Красной площади провели двухнедельный карантин в санаториях и домах отдыха.

Лещенко, который в апреле переболел пневмонией на фоне заражения коронавирусной инфекцией нового типа, ранее рассказал журналистам о своём состоянии после лечения. Как отметил народный артист РСФСР, в последнее время он регулярно чувствует усталость. Кроме того, у него бывает одышка. Лещенко подчеркнул, что восстановление после воспаления лёгких — это очень долгий процесс.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин на приёме в честь иностранных лидеров, приехавших на парад Победы в Москву, поднял тост за ветеранов и победы.