Племянник Ванги раскрыл предсказание ясновидящей, когда закончится эпидемия

Племянник Ванги Сергей Косторной раскрыл предсказание знаменитой тётушки о сроках окончания пандемии коронавируса. Знаменитая предсказательница ещё в 1995 году дала прогноз на текущий год, упомянув, что мир накроет эпидемия и «люди будут умирать на улицах».
Пророчество болгарской провидицы вспомнили на передаче «На самом деле» на
Об этом нынешним гостям студии и экспертам напомнил ведущий Тимур Еремеев, продемонстрировав запись с комментариями известного эпидемиолога, который напрочь отверг версию о какой-либо грядущей эпидемии, заявив, что человечество научилось справляться со всеми вирусами.
На сегодняшний день эксперты программы признали, что всё сказанное Вангой сбылось с точностью до 100%, включая неспокойную обстановку в Европе, а выражение слепой провидицы «Россия всех спасёт» теперь предстало в совершенно новом и понятном свете.
Как выяснилось, провидица предсказала и сроки окончания пандемии, сама не зная того, как будет называться болезнь и её проявления.
Ванга сказала, что на день весеннего равноденствия следующего года— 20 марта — проблема эпидемии будет уже неактуальна, — сообщил Сергей Косторной.
Ранее NEWS.ru сообщал, что племянник Ванги Стоян Стоянов и её невестка Здравка Янева в эфире программы «Новые русские сенсации» в декабре прошлого года озвучили предсказания, для которых «настало время». Европу будут сотрясать социальные катаклизмы, связанные со столкновениями разных культур и наплывом мигрантов. Во всём мире в первом полугодии начнётся финансовый кризис, но Россия с ним успешно справится.