Племянник Ванги раскрыл предсказание ясновидящей, когда закончится эпидемия

https://static.news.ru/photo/7509c076-3e5b-11eb-95e3-fa163e074e61_660.jpg Ванга Фото: ru.wikipedia.org/originally bg:User:Пакко - bg:Image:Vanga.jpg, CC BY-SA 3.0,

Племянник Ванги Сергей Косторной раскрыл предсказание знаменитой тётушки о сроках окончания пандемии коронавируса. Знаменитая предсказательница ещё в 1995 году дала прогноз на текущий год, упомянув, что мир накроет эпидемия и «люди будут умирать на улицах».

Пророчество болгарской провидицы вспомнили на передаче «На самом деле» на Первом канале . Оно было озвучено в декабре прошлого года и на тот момент никто его не воспринял всерьёз, а гости эфира этой же передачи даже возмутились, приняв другого родственника Ванги — Стояна Стоянова — за шарлатана.

Об этом нынешним гостям студии и экспертам напомнил ведущий Тимур Еремеев, продемонстрировав запись с комментариями известного эпидемиолога, который напрочь отверг версию о какой-либо грядущей эпидемии, заявив, что человечество научилось справляться со всеми вирусами.

На сегодняшний день эксперты программы признали, что всё сказанное Вангой сбылось с точностью до 100%, включая неспокойную обстановку в Европе, а выражение слепой провидицы «Россия всех спасёт» теперь предстало в совершенно новом и понятном свете.

Как выяснилось, провидица предсказала и сроки окончания пандемии, сама не зная того, как будет называться болезнь и её проявления.

Ванга сказала, что на день весеннего равноденствия следующего года— 20 марта — проблема эпидемии будет уже неактуальна, — сообщил Сергей Косторной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что племянник Ванги Стоян Стоянов и её невестка Здравка Янева в эфире программы «Новые русские сенсации» в декабре прошлого года озвучили предсказания, для которых «настало время». Европу будут сотрясать социальные катаклизмы, связанные со столкновениями разных культур и наплывом мигрантов. Во всём мире в первом полугодии начнётся финансовый кризис, но Россия с ним успешно справится.