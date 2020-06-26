Пластический хирург по видео определил, что случилось с носом Собчак

https://static.news.ru/photo/2bf70d96-b7ae-11ea-9a75-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео, где она с повязкой на носу сообщает, что ей сделали операцию после неудачного падения. Многие пользователи соцсетей ей не поверили, посчитав, что таким образом она пытается скрыть запланированную ринопластику. Пластический хирург Тимур Нугаев по послеоперационному видео определил, что произошла действительно травма, в результате которой была сделана операция.

Можно увидеть, что с одной стороны есть синяк. Синяк с одной стороны часто встречается именно после естественного перелома носа. Гематома появляется на той половине, которая была сильнее повреждена, — пояснил «ПолитЭксперту» Нугаев.

По словам специалиста, если выполняется один из этапов ринопластики — остеотомия (искусственный перелом кости), то синяк всегда появляется с двух сторон. Врач также заметил, что у Собчак отсутствуют тампоны в носу и нет специальных сплитов, которые всегда используют при ринопластике.