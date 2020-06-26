Общество

Пластический хирург по видео определил, что случилось с носом Собчак

16:01, 26 июня 2020 18
Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео, где она с повязкой на носу сообщает, что ей сделали операцию после неудачного падения. Многие пользователи соцсетей ей не поверили, посчитав, что таким образом она пытается скрыть запланированную ринопластику. Пластический хирург Тимур Нугаев по послеоперационному видео определил, что произошла действительно травма, в результате которой была сделана операция.

Можно увидеть, что с одной стороны есть синяк. Синяк с одной стороны часто встречается именно после естественного перелома носа. Гематома появляется на той половине, которая была сильнее повреждена, — пояснил «ПолитЭксперту» Нугаев.

По словам специалиста, если выполняется один из этапов ринопластики — остеотомия (искусственный перелом кости), то синяк всегда появляется с двух сторон. Врач также заметил, что у Собчак отсутствуют тампоны в носу и нет специальных сплитов, которые всегда используют при ринопластике.

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Как писал NEWS.ru, об операции на носу Собчак сообщила, анонсируя новый выпуск своего YouTube-шоу. По словам светской львицы, она неудачно упала. Однако, по мнению подписчиков, звезда «Дома-2» утаила правду и на это указывают расплывшийся макияж и характер наложенной повязки. Кое-кто припомнил, что сломанный нос — это «семейная болезнь» Собчак и её мужа Константина Богомолова. Похожие кадры появились в Instagram режиссёра после того, как он получил по лицу от бывшего мужа Ксении Максима Виторгана.

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