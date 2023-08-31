Пластический хирург назвал безопасный метод увеличения груди Хирург Зленко: увеличение груди и ягодиц собственным жиром пациента безопасно

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Современные методы увеличения объема груди и ягодиц, такие как липофилинг, позволяют добиться желаемого эффекта без опасных для здоровья пациента последствий, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко. По его словам, это достигается благодаря отсутствию разрезов и использования инородных тел.

Увеличение ягодиц собственным жиром пациента после Vaser-липосакции, когда жир высасывается без травмирования тканей, происходит без разрезов, без использования инородных тел и исключает риск отторжения и воспалений, — пояснил специалист.

К более опасным методам он отнес уже практически ушедшее в историю использование нерассасывающихся гелей, которое часто приводило к воспалению и проведению реконструктивных операций. Эта методика была дешевой, быстрой и из-за этого широко распространенной, однако, большинство этих гелей не рассасывались, что провоцировало воспаления, из-за которых приходилось удалять не только сам гель, но и часть тканей, в которые он вводился.

Проблемы с последствиями этих операций все еще продолжают решать пластические хирурги, — уточнил врач.

Он также отметил, что сегодня уходят в прошлое и операции с имплантами ягодиц, установка которых может сопровождаться такими осложнениями, как сдвиги и деформации. Поэтому с каждым годом количество таких операций уменьшается.

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