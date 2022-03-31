Пискарёв потребовал признать бело-сине-белый «флаг России» экстремистским

Глава думской комиссии по иностранному вмешательству Василий Пискарёв обратился в Генеральную прокуратуру с требованием о запрете бело-сине-белого «флага России» как экстремистского. Пискарёв отметил, что данная символика используется на акциях протестов против военной операции на Украине не только в России, но и других странах.

Направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой провести проверку и рассмотреть возможность признания экстремистскими материалов, пропагандирующих бело-сине-белый «флаг России», который активно используется на провокационных акциях против проведения военной спецоперации на Украине, — написал парламентарий в Telegram-канале .

По словам Пискарёва, разговоры о том, что Россия нуждается во флаге, «за который не стыдно», это проявление «майданных технологий». Депутат вспомнил, как во время белорусских несанкционированных акций участники использовали альтернативный флаг республики.

Исторически бело-сине-белое полотнище никогда не было среди государственных символов России. Это очередной фейк, — уточнил он.

Ранее в Киеве с посольства Словении сняли флаг перед входом из-за его схожести с российским, сообщил временно поверенный в делах страны на Украине Боштьян Лесьяк. По его словам, с просьбой убрать флаг с дипмиссии к нему обратились представители украинской нацгвардии и полиции.