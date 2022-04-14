Писатель Максимов рассказал, какими стали отношения детей и родителей

Дети всегда отличаются от родителей, но сейчас особенная ситуация, рассказал писатель и телеведущий Андрей Максимов изданию argumenti.ru. Современные дети знают о чём-то больше родителей, это серьёзно влияет на отношения в семье и способно обострять конфликт, отметил он.

Это же редкая ситуация, когда дети о чём-то знают больше, чем их родители. Любой родитель, когда у него проблемы с телефоном, бежит к ребёнку, понимая, что ребёнок знает больше. Так было не всегда, в советское время такого не было. Отец всегда знал больше своего ребёнка. <...> С одной стороны, мне очень нравится, что мой ребёнок знает больше, чем я. С другой стороны, массу родителей это раздражает. Сейчас этот конфликт обострён, родители считают детей зазнавшимися, — сообщил Максимов.

Он добавил, что родители сейчас чаще реализуют на детях свои комплексы, не относятся к ним как к равным. Максимов также рассказал, что на его консультациях взрослые обычно прислушиваются и затем пытаются улучшить отношения с детьми. Хотя иногда и спорят, но потом понимают, что проблемы нельзя игнорировать.

Ранее «Одноклассники» запустили второй сезон проекта для неравнодушных родителей #МеняВолнует. Он призван помочь построить хорошие отношения с детьми и рассказать, как поддержать их в трудных ситуациях.