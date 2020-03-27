https://static.news.ru/photo/fa9c05c4-703d-11ea-bd14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно направил банкам и «Почте России» деньги на выплату пенсий и пособий за апрель. Это сделано из-за внеплановой нерабочей недели, которая была объявлена президентом страны из-за угрозы распространения коронавируса.

Деньги поступили двумя траншами. 26 марта была отправлена сумма в размере 113,2 млрд рублей. На следующий день на счета перечислено ещё 356 млрд. Деньги предназначены для тех, кто получает пенсии в период с 30 марта по 8 апреля.

Общий объём досрочного финансирования составил 469,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ПФР. В эту сумму включены 17,7 млрд на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы.

Ранее NEWS писал, что выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне будут осуществлены в апреле. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телеобращения к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.