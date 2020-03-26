Выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне будут осуществлены в апреле. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны быть осуществлены до майских праздников. Раньше обычного — уже в апреле, — сказал глава государства во время телеобращения к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.
Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин предложил изменить схему расчёта больничных выплат, чтобы поддержать граждан, которые оказались без работы из-за коронавируса. По его словам, существующая система расчёта больничных может оказаться несправедливой в условиях массового карантина: молодые сотрудники могут получать «крайне низкие выплаты по больничному листу».
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