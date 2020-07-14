Дочь Пескова рассказала о лишних килограммах

https://static.news.ru/photo/df7f670e-c5ce-11ea-aceb-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Пескова Фото: lisa_peskova/instagram.com

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о причинах появления лишнего веса во время режима самоизоляции, введённого из-за пандемии коронавируса. По её словам, это произошло из-за попытки соблюдать пост в священный для мусульман месяц Рамадан.

Особый режим питания предполагает отказ от еды и воды на период светового дня.

По словам девушки, она рассчитывала за время Рамадана сбросить вес, однако всё вышло наоборот.

Думала, что похудею, но папа предупреждал, что я наберу. Видимо, он очень хорошо меня знает. Просто весь день не ешь, не пьёшь, а потом ешь немало сладкого, — рассказала Пескова в интервью Газете.ru.

Она добавила, что всю вторую часть режима самоизоляции была вынуждена усиленно худеть. Режим самоограничений — во всех смыслах — она не без иронии назвала «продуктивным».

Ранее Пескова рассказала, что все члены её семьи склонны к полноте. Поэтому без спорта и ограничений в пище она начинает набирать вес. По её словам, с 14 лет на фоне гормональных изменений и с любовью к хлебобулочным изделиям она превратилась в «полного, прыщавого подростка с брекетами». Однако смогла взять себя в руки и вернуться в форму.

В свою очередь в интервью NEWS.ru она призналась, что поначалу во время Рамадана соблюдать диету было непросто. По словам девушки, «организм привыкал» — холодели руки и ступни. Но уже со второго дня она перестала испытывать какие-либо сложности. Она поняла, что когда делаешь себе чёткую установку, организм адаптируется. Хотя в данном случае, по её словам, помог режим самоизоляции, на котором соблюдать режим оказалось проще, чем при обычном ритме жизни.