Елизавета Пескова рассекретила свой способ похудения

https://static.news.ru/photo/295c52c2-bc85-11ea-af9c-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Пескова Фото: Александр Щербак/ТАСС

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета раскрыла свой рецепт похудения. По её словам, им она заинтересовалась во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Ещё в апреле она заявляла в Instagram, что намерена соблюдать пост в течение всего месяца. Тогда же она рассказывала, что изучала буддизм, но отметила, что ей ближе ислам. Годом ранее, по её словам, она неделю держала православный пост и три дня — на Рамадан.

На этот раз девушка применила метод интервального голодания и начала питаться по системе 8/16.

Не потому что это модно, а потому что мне такой режим подходит. Особенно летом, — пояснила Пескова.

Впрочем, не только диета помогает следить за фигурой. Раз в две недели дочь политика качает пресс, каждые три месяца проходит «жиросжигающий» курс, и регулярно занимается ходьбой на тренажёрной дорожке «на скорости 5.5 с наклоном 15». На последнее упражнение отводится ровно час, после чего девушка делает гиперэкстензию — упражнения для развития выпрямителей спины, сгибателей голени и ягодичных мышц.

Каждая тренировка расходует около 850-900 ккал. При этом Пескова не пьёт никаких биологически активных добавок и стимуляторов.

Девушка также призналась, что все члены её семьи склонны к полноте. Поэтому без спорта и ограничений в пище она начинает полнеть. По её словам, с 14 лет на фоне гормональных изменений и с любовью к хлебобулочным изделиям она превратилась в «полного, прыщавого подростка с брекетами».

С 16 лет она стала заниматься в зале, а до этого восемь лет ходила на танцы и шесть лет играла в теннис. С тех пор на 10 килограммов — с 50 до 60-63 — она поправлялась лишь однажды, когда полгода работала в офисе.

Вместе с тем, Пескова отметила, что не фотографируется во время набора веса и практически никогда не взвешивается. А о фигуре судит по виду в зеркале и одежде. Она назвала себя противником так называемого бодипозитива, поэтому «как истинный козерог» взяла себя в руки и во время Рамадана, когда тоже почувствовала в своём теле лишние килограммы.

Уж извините, принимать себя с лишним весом, животом и пухлыми руками я не могу, — написала Пескова.

Ранее в интервью NEWS.ru она призналась, что поначалу во время Рамадана соблюдать диету было непросто. По словам девушки, «организм привыкал» — холодели руки и ступни. Но уже со второго дня она перестала испытывать какие-либо сложности. Вместе с тем, она подчеркнула, что когда делаешь себе чёткую установку, организм адаптируется. Хотя в данном случае помог режим самоизоляции на котором соблюдать режим оказалось проще, чем в обычном ритме жизни.