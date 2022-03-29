Песков заявил о беспрецедентном росте поддержки действий РФ на Украине

Все социологические организации констатируют беспрецедентный рост поддержки действий России на Украине и деятельности президента РФ Владимира Путина со стороны россиян, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал данные фонда «Общественное мнение», согласно которым число граждан, считающих действия на Украине правильными, выросло с 68% по состоянию на 13 марта до 73%, передаёт ТАСС.

Все социологические организации <...> констатируют достаточно беспрецедентный рост поддержки президента, поддержки правительства и поддержки специальной военной операции. Это факт, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что доля соотечественников, поддерживающих начало спецоперации, за три недели выросла на восемь процентных пунктов. При этом 14% опрошенных считают неправильным решение о проведении спецоперации. Согласно результатам опроса, тех, кто придерживается этого мнения, с 27 февраля стало на 3 процентных пункта меньше.

По мнению 71% респондентов, цель спецоперации — обеспечить безопасность России и добиться разоружения. 52% опрошенных уверены, что цель спецоперации — защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик. Каждый пятый (21%) полагает, что цель спецоперации — изменить политический курс страны и отстранить националистов от власти. Около 10% опрошенных не поддержали спецоперацию, ещё 8% респондентов не дали ответ на этот вопрос.