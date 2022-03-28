ФОМ: 73% россиян поддерживают решение о проведении спецоперации на Украине

Решение о проведении специальной военной операции на Украине поддерживают 73% россиян, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение», который прошёл 18–20 марта. Доля соотечественников, поддерживающих начало спецоперации, за три недели выросла на 8 процентных пунктов.

При этом 14% опрошенных считают неправильным решение о проведении спецоперации. Согласно результатам опроса, тех, кто придерживается этого мнения, с 27 февраля стало на 3 процентных пункта меньше.

По мнению 71% респондентов, цель спецоперации — обеспечить безопасность России и добиться разоружения. 52% опрошенных уверены, что цель спецоперации — защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик. Каждый пятый (21%) полагает, что цель спецоперации — изменить политический курс страны и отстранить националистов от власти. Около 10% опрошенных не поддержали спецоперацию, ещё 8% респондентов не дали ответ на этот вопрос.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 23 марта представил данные опроса об отношении россиян к военной спецоперации на Украине. Согласно отчёту, число жителей РФ, поддерживающих спецоперацию, выросло на 9% с 25 февраля и достигло значения в 74%.