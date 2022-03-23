ВЦИОМ: число россиян, согласных с проведением спецоперации, выросло до 74%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные свежего опроса об отношении россиян к военной спецоперации на Украине. Согласно отчёту, число жителей РФ, поддерживающих спецоперацию, выросло на 9% и достигло значения в 74%. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

Решение о проведении специальной военной операции России в Украине скорее поддерживают 74% граждан России, по сравнению с 25 февраля доля поддерживающих выросла на 9%. Скорее не поддерживают операцию 17% (на 8% меньше, чем 25 февраля). Ещё 9% затруднились ответить, — сказано в отчёте.

Главной целью спецоперации почти половина граждан (46%) назвала защиту России, разоружение Украины, а также невозможность размещения военных баз НАТО на её территории. Об изменении политкурса Украины и её очистке от нацистов сказали 19%, защиту населения Донбасса выбрали 17%.

Отмечается, что 71% жителей России посчитали, что реализация мер по поддержке и стабилизации экономической ситуации со стороны правительства позволит сократить негативные последствия санкций Запада. Четверть респондентов (24%) считают, что данные меры не спасут Россию от кризиса. Остальные 15% затруднились дать ответ.

28 февраля ВЦИОМ также предоставил результаты опроса, которые показали, что 68% жителей России скорее одобрили решение провести специальную военную операцию. Против высказались 22%, воздержались 10%, при этом динамика поддержки классифицировалась как нарастающая.

Президенту Владимиру Путину доверяют 79,6% жителей России, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Всего в телефонном опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.